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    Миранчук: «Локо» набрал три очка — для первой игры это самое важное

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в игре 23-го тура чемпионата России (1:0).

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Встреча стала дебютной для нового главного тренера «Локо» Марко Николича, Миранчук стал автором единственного мяча.

    «Все мы люди, у всех эмоции, все можем ошибаться, как и судьи. Мы набрали три очка — для первой игры это самое важное.

    Крыховяк был мной не очень доволен? Ничего страшного, я уже привык (улыбается). Главное, что мы победили. Спасибо за поддержку всем, кто сегодня пришел.

    Почему пенальти бил Эдер? Эдди попросил пробить. Конечно, не говорил ему больше не делать так. Мы — одна команда, в которой все друг другу доверяют.

    Хорошо, что завершили игру без травм. Добегали до конца, обошлись без повреждений. А дальше будем набирать через тренировки», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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