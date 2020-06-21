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    Ливерпульское дерби осталось без победителя

    «Эвертон» — «Ливерпуль»: счет матча 0:0

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    В матче 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первый тайм прошел в невысоком темпе, «Ливерпуль» много владел мячом, но голевых моментов не возникало.

    После перерыва хозяева прибавили, а на 79-й минуте самый опасный момент матча возник у ворот «Ливерпуля». Ришарлисон с фланга прострелил в штрафную, Калверт-Льюин подстроился и пробил пяткой — Алисон потащил, а Дэвис после добивания попал в штангу.

    Для обоих клубов встреча стала первой после возобновления сезона в Англии.

    После этой игры «Ливерпуль» набрал 83 очка и продолжает уверено лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 38 очками поднялся на 12-е место.

    Для того, чтобы стать чемпионом впервые с 1990 года, «Ливерпулю» осталось набрать пять очков в восьми встречах.

    В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на выезде встретится с «Норвичем».

    АПЛ. 30-й тур
    «Эвертон» — «Ливерпуль» — 0:0
    «Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт, Андре Гомеш, Дэйвис, Гордон (Сигурдссон, 60), Ивоби (Бернард, 88), Калверт-Льюин (М-з.Кин, 90+3), Ришарлисон«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Ловрен, 73), ван Дейк, Александр-Арнолд, Милнер (Гомес, 43), Хендерсон, Фабинью, Кейта (Вайналдум, 65), Роберту Фирмину (Ориги, 65), Мане, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46)Предупреждения: Милнер, 20. М-л.Кин, 40. Динь, 61. Ориги, 85
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