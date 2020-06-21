«Эвертон» — «Ливерпуль»: счет матча 0:0

В матче 30-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Первый тайм прошел в невысоком темпе, «Ливерпуль» много владел мячом, но голевых моментов не возникало.

После перерыва хозяева прибавили, а на 79-й минуте самый опасный момент матча возник у ворот «Ливерпуля». Ришарлисон с фланга прострелил в штрафную, Калверт-Льюин подстроился и пробил пяткой — Алисон потащил, а Дэвис после добивания попал в штангу.

Для обоих клубов встреча стала первой после возобновления сезона в Англии.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 83 очка и продолжает уверено лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 38 очками поднялся на 12-е место.

Для того, чтобы стать чемпионом впервые с 1990 года, «Ливерпулю» осталось набрать пять очков в восьми встречах.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на выезде встретится с «Норвичем».