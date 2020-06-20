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    Гончаренко: Мы попытались что-то изменить в атаке и обороне

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от возобновления сезона.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Об этом Гончаренко сказал в интервью пресс-службе ЦСКА.

    «Настроение хорошее, кажется, что пауза была так давно! Мы втянулись в нужный ритм и даже не вспоминаем о карантине. Чтобы контролировать состояние игроков, чтобы мы глубоко не упали, тренировались в Zoom, присылали ребятам задания по вотсапу. Исходя из того, сколько времени мы потратили, чтобы втянуться, у команды было очень хорошее состояние после этого перерыва. Когда ты работаешь без контроля, можешь взять паузу, а когда тренируешься по Zoom, под жестким контролем, нужно все выполнять от и до.

    Какие выводы сделали, покажет оставшаяся часть чемпионата. Мы попытались что-то изменить в нашей атаке и в обороне, чтобы улучшить результат. Посмотрим, что из этого получится. Может пойти хорошо, может застопориться, но нам нужно верить в то, что мы делаем», — сказал тренер.

    20 июня ЦСКА сыграет с «Зенитом» пройдет 20 июня. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. 0

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