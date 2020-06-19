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    Семак: Наша мечта на данном этапе — выход из группы Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился главной целью его команды. В приоритете для «сине-бело-голубых» Лига чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «На данном этапе это команда, которая при определенном стечении обстоятельств может бороться за выход из группы, за выход в евровесну. Что получится сделать... у многих игроков сейчас заканчиваются контракты. Насколько мы сможем провести активную трансферную кампанию между чемпионатами, отсюда можно будет уточнить наши возможности.

    В любом случае, мы будем сражаться в каждом матче для того, чтобы быть в Лиге чемпионов, чтобы осуществилась наша мечта. А наша мечта на данном этапе — выход из группы Лиги чемпионов», — заявил Семак в интервью YouTube-каналу GQ Russia. 0

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