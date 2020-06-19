«РБ Лейпциг» планирует приобрести форварда «Монако» на место Вернера

Виссам Бен-Йеддер
globallookpress.com
Руководство «быков» рассматривает 29-летнего игрока в качестве потенциальной замены Тимо Вернеру, который накануне был объявлен футболистом «Челси». Вернер официально присоединится к лондонскому клубу после окончания сезона-2019/20.
В сезоне в Лиге 1 Бен Йеддер провел 26 матчей, в которых забил 18 голов и отличился шестью результативными передачами. Текущее соглашение французского футболиста с «Монако» рассчитано до 30 июня 2024 года.
Отметим, что помимо «РБ Лейпциг» Бен-Йеддер находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». 0