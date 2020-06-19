Тренер «Сочи» не понимает претензий к своей команде

Главный тренер «Сочи»подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом» (1:10).

«Игроки отнеслись с полной серьезностью. Пришли зрители и увидели в нашем исполнении футбол, к которому мы готовились. Да, понятно, уровень сопротивления, но хочу поблагодарить игроков "Ростова", они мужественно сражались.

Да, они не готовы к игре на этом уровне, но это не наша вина. У этих ребят появился великолепный шанс показать себя в РПЛ. Отмечу великолепную игру Попова.

Мы столкнулись с околофутбольными делами, когда нас склоняют по всем телеграм-каналам — что мы поступили неправильно. В этой связи никто не провел расследование: как ситуация складывалась в "Ростове", откуда это взялось, как это развивалось, какого числа.

Наш тренерский штаб знал и раньше, что там не все благополучно, но "Ростов" дал комментарий, о котором узнала вся страна, 17 вечером. Много стрел, что мы какие-то не такие. Тренерский штаб — наемные рабочие, наше руководство принимают решения, руководство лиги принимает решение.

Алаев четко прокомментировал эту ситуацию. Собрались, решили играть чемпионат, приняли решение, что переносов не будет, а дело по заболевшим лежит на клубах. Какие к нам претензии? Любой из 16 клубов может оказаться в этой ситуации. Мы должны соблюдать все правила медицинского протокола, чтобы такое не повторялось», — приводит слова Федотова Sports.ru. 0