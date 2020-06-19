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    Тренер «Сочи» не понимает претензий к своей команде

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом» (1:10).

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Игроки отнеслись с полной серьезностью. Пришли зрители и увидели в нашем исполнении футбол, к которому мы готовились. Да, понятно, уровень сопротивления, но хочу поблагодарить игроков "Ростова", они мужественно сражались.

    Да, они не готовы к игре на этом уровне, но это не наша вина. У этих ребят появился великолепный шанс показать себя в РПЛ. Отмечу великолепную игру Попова.

    Мы столкнулись с околофутбольными делами, когда нас склоняют по всем телеграм-каналам — что мы поступили неправильно. В этой связи никто не провел расследование: как ситуация складывалась в "Ростове", откуда это взялось, как это развивалось, какого числа.

    Наш тренерский штаб знал и раньше, что там не все благополучно, но "Ростов" дал комментарий, о котором узнала вся страна, 17 вечером. Много стрел, что мы какие-то не такие. Тренерский штаб — наемные рабочие, наше руководство принимают решения, руководство лиги принимает решение.

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