Гаттузо: Я верю в Бога футбола

Главный тренерпрокомментировал победу своих подопечных в финале Кубка Италии св серии пенальти (0:0, 4:2П).

«Жизнь и особенно футбол дали мне гораздо больше, чем дал им я. Это сделало меня мужчиной. В жизни вы всегда в первую очередь думаете о своих родителях и семье, поэтому естественно, что мне трудно принять случившееся.

У меня огромная страсть к футболу, я знаю, что не могу без игры ни секунды. Любой, кто делает эту работу, должен уважать ее, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти, ведь я не испытываю сожалений по поводу своей карьеры и хочу, чтобы так могли сказать и мои игроки.

Я верю в Бога футбола. Когда ты делаешь что-то правильно, ты пожинаешь то, что посеял, тебе воздается», — цитирует Гаттузо Football Italia.

В следующем матче «Наполи» сыграет против «Вероны» на выезде 23 июня в рамках 27-го тура чемпионата Италии. 0