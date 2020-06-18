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    «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча

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    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с возможной отменой или переносом матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

    Александр Алаев
    Александр Алаев

    Накануне появилась информация, что у шести футболистов желто-синих выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

    «Произошедшее в "Ростове" — ЧП. Все мы понимали, что вирус рядом с нами и что невозможно полностью изолировать себя от него.

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    • Регламент предполагает, что соблюдение всех норм должно минимизировать все риски. Произошедшее в "Ростове" будет тщательно проанализировано, будет проведено расследование совместно с ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство). Никто не знает, сколько нам жить в этих реалиях, сколько вирус будет рядом с нами.

    Мы убеждены, что решение правильно, мы не можем ждать, это может нанести огромный урон футболу как отрасли. Футбол надо возвращать.

    Произошедшее в "Ростове" — большая проблема. Хочу пожелать выздоровления футболистам и тренерскому штабу, которые находятся на лечении. Надеюсь, что совсем скоро "Ростов" сможет возобновить тренировочный процесс.

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    И на исполкоме, и на собрании клубов РПЛ мы всегда говорили: к сожалению, в нынешних условиях почти нет возможности переносить игры. Все это прекрасно знают. Все приняли, что переносы практически невозможны. Все клубы эту позицию нашу приняли.

    Тем не менее в данной ситуации — мы все спортивные люди — теоретическая возможность переноса именно этой игры существует. Единственная дата — 19 июля, когда состоятся полуфиналы Кубка России. Теоретически они могут сыграть в этот день.

    Одни клубы полностью соблюдают регламент и, по сути, посадили команду на карантин. Другие реже проводят тестирование и отпускают игроков домой. Хочу призвать все футбольные клубы и футболистов, что это должно стать уроком. Только детальное соблюдение регламента может защитить команды и игроков.

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    • Что касается переноса — есть возможность перенести эту игру на 19 июля. Но мы понимаем, что возможность можно обсуждать и реализовать только при желании обоих клубов.

    Один клуб соблюдает полностью регламент, другой отпускает футболистов, футболисты ездят к родственникам, проходят контрольные игры, об опасности которых мы всех предупреждали.

    Мне не хочется давать оценки. Но в данной ситуации мы готовы даже сегодня обсуждать этот вопрос, но только при готовности обоих клубов сыграть 19 июля.

    Календарь и таблица РПЛ

    Все мы понимаем, какие проблемы у "Ростова", но заставить и поставить перед фактом "Сочи", что они должны сыграть 19 июля, мы считаем неправильным.

    Поехать на игру могут только те, кто внесен в заявку и не находятся на карантине. Сейчас нет информации, сколько это человек», — сказал Алаев Sports.ru.

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    Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. «Сочи» настаивает на проведении игры. 0

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