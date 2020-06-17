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    Погребняк пропустит ближайшие два матча

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    Нападающий «Урала» Павел Погребняк продолжает восстанавливаться после коронавируса, поэтому пропустит ближайшие два матча своей команды.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Мне говорили: первые два матча вы пропустите. Вы работаете по индивидуальной программе, вы не тренируетесь в общей группе... После COVID-19 стоит пристальное внимание уделить реабилитации легких. За ними надо смотреть, следить, ездить по врачам.

    А нам — спортсменам — надо рационально дозировать физическую нагрузку, чем мы сейчас и занимаемся. Я бы хотел быть уже в заявке на первый матч, по моим ощущениям. Но не думаю, что это возможно. Поэтому к 28 июня я буду готов», — цитирует Погребняка «Р-Спорт».

    Форвард также выразил надежду, что вернется в общую группу в конце текущей недели. 0

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