Погребняк пропустит ближайшие два матча

Нападающий «Урала»продолжает восстанавливаться после коронавируса, поэтому пропустит ближайшие два матча своей команды.

«Мне говорили: первые два матча вы пропустите. Вы работаете по индивидуальной программе, вы не тренируетесь в общей группе... После COVID-19 стоит пристальное внимание уделить реабилитации легких. За ними надо смотреть, следить, ездить по врачам.

А нам — спортсменам — надо рационально дозировать физическую нагрузку, чем мы сейчас и занимаемся. Я бы хотел быть уже в заявке на первый матч, по моим ощущениям. Но не думаю, что это возможно. Поэтому к 28 июня я буду готов», — цитирует Погребняка «Р-Спорт».

Форвард также выразил надежду, что вернется в общую группу в конце текущей недели. 0