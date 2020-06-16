Вернер не будет доигрывать сезон ЛЧ за «РБ Лейпциг»

Нападающий, скорее всего, не будет доигрывать этот сезон за «быков» в Лиге чемпионов, передает Bild.

По информации источника, немецкий форвард доиграет сезон Бундеслиги, который завершится 27 июня, но в ЛЧ, проведение оставшихся матчей которой запланировано на август, уже не играть не хочет. Отмечается, что немецкий клуб уже исключил Тимо из заявки на ЛЧ.

Ожидается, что вскоре состоится трансфер Вернера в «Челси». «Синие» заплатят «Лейпцигу» 53 миллиона евро — эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, когда перебрался туда из «Штутгарта». За свой нынешний клуб Тимо сыграл в 124 матчах Бундеслиги, в которых забил 75 голов. 0