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    Тедеско: Мы видим прогресс команды, даже в проигранном матче «Краснодару»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о полуфинальном матче Кубка России с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петебурге.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Специалист заявил, что у него нет желания использовать чемпионат России как поле для эксперимента, а основное внимание уделить Кубку.

    «Нет, чемпионат очень важен для нас. Мы хорошо начали весенний отрезок после зимних сборов.

    Мы видим прогресс команды, даже в проигранном матче "Краснодару". Но и Кубок важен, хотим его выиграть. При этом надо и успешно закончить чемпионат.

    Не знаю, несправедливо или нет то, что полуфинал Кубка пройдет в Петербурге, но для меня нет проблемы. Я принимаю это.

    Было ли что-то подобное в других командах, когда по ходу турнира менялся регламент? Нет, не помню, такого не было. Удивлен ли я изменению? Немного удивлен, но я не особо переживаю.

    Мы должны знать, на что мы можем повлиять, а на что нет. Нет времени распыляться на такие темы», — сказал Тедеско Sport24. 0

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