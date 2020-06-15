Тедеско: Мы видим прогресс команды, даже в проигранном матче «Краснодару»

Главный тренер «Спартака»высказался о полуфинальном матче Кубка России с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петебурге.

Специалист заявил, что у него нет желания использовать чемпионат России как поле для эксперимента, а основное внимание уделить Кубку.

«Нет, чемпионат очень важен для нас. Мы хорошо начали весенний отрезок после зимних сборов.

Мы видим прогресс команды, даже в проигранном матче "Краснодару". Но и Кубок важен, хотим его выиграть. При этом надо и успешно закончить чемпионат.

Не знаю, несправедливо или нет то, что полуфинал Кубка пройдет в Петербурге, но для меня нет проблемы. Я принимаю это.

Было ли что-то подобное в других командах, когда по ходу турнира менялся регламент? Нет, не помню, такого не было. Удивлен ли я изменению? Немного удивлен, но я не особо переживаю.

Мы должны знать, на что мы можем повлиять, а на что нет. Нет времени распыляться на такие темы», — сказал Тедеско Sport24. 0