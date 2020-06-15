«Урал» подписал нападающего

Нападающийподписал контракт с

Давид Караваев ФК «КАМАЗ» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

5-летний россиянин уже присоединился к екатеринбургской команде, но сможет помочь ей только, начиная с сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба.

Предыдущим клубом Караева был «КАМАЗ». Форвард выступал также за «Олимп Химки», «Химки», СКА из Ростова-на-Дону, «Спартак-Владикавказ», «Армавир», «Нефтехимик», «ТСК-Таврию», «СКА-Энергию» и «Губкин».

В сезоне-2019/2020 Давид забил 11 мячей в 16 матчах ПФЛ и 1 гол в 4 встречах Кубка России.

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