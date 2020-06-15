«Урал» подписал нападающего

5-летний россиянин уже присоединился к екатеринбургской команде, но сможет помочь ей только, начиная с сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба.
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Добро пожаловать, Давид Караев!👋🏻 ⠀⠀ Состав шмелей пополнил 25-летний нападающий/крайний полузащитник — @k_ds_10 🐝 ⠀⠀ Рост: 180 см Вес: 76 кг Амплуа: нападающий/крайний полузащитник Предыдущий клуб: @fckamaz Гражданство: Россия 🇷🇺 ⠀⠀ Давид универсальный футболист, который может сыграть на разных позициях в атаке. В ПФЛ в сезоне-19/20 Давид провел за @fckamaz 16 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами! Желаем уверенности в своих силах, игрового прогресса и успешного дебюта в Премьер-Лиге!✌🏻
Предыдущим клубом Караева был «КАМАЗ». Форвард выступал также за «Олимп Химки», «Химки», СКА из Ростова-на-Дону, «Спартак-Владикавказ», «Армавир», «Нефтехимик», «ТСК-Таврию», «СКА-Энергию» и «Губкин».
В сезоне-2019/2020 Давид забил 11 мячей в 16 матчах ПФЛ и 1 гол в 4 встречах Кубка России.