Назван список кандидатов на награду Golden Boy

Эрлинг Холанн
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Часть списка выглядит таким образом: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия), Райан Сессеньон («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Ферран Торрес («Валенсия», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия), Родриго («Реал», Бразилия).
Напомним, что действующим обладателем награды является форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. 0