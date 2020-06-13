Видаль: У нас прекрасные отношения с Конте

Чилийский полузащитникпрокомментировал возможный уход изи трансфер в

«Впереди почти два месяца до конца сезона. Я счастлив в "Барселоне", у меня отличные партнеры по команде, но я хочу чувствовать себя важной частью состава. В ином случае, придется рассмотреть варианты по продолжению карьеры в другом месте. Я хочу играть. Необязательно выходить на поле во всех матчах, но участвовать в самых сложных и важных, в которых определяется судьба титулов», — цитирует Goal.com Видаля.

«Интерес "Интера"? У нас прекрасные отношения с главным тренером команды, Антонио Конте. Он прекрасно знает, что у меня менталитет победителя и что он может мне доверять», — также сказал чилиец.

В этом сезоне в активе Видаля 31 матч и 6 голов в составе «Барселоны». 0