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    «Ювентус» — в финале Кубка Италии

    «Ювентус» — «Милан»: счет матча 0:0

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Милан
    «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 0:0.

    На 17-й минуте у «старой синьоры» был отличный шанс выйти вперед, но Криштиану Роналду, заработав пенальти, не сумел его реализовать, пробив в штангу.

    И сразу после этого момента «россонери» остались в меньшинстве, когда красную карточку за грубую игру получил Анте Ребич.

    В дальнейшем туринцы контролировали ход встречи, которая завершилась нулевой ничьей.

    В первом матче тоже была зафиксирована ничья — 1:1. Поскольку «Ювентус» забил гол на выезде, именно он вышел в финал, который состоится 17 июня.

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