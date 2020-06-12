«Ювентус» — «Милан»: счет матча 0:0

сыграл вничью св ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 0:0.

На 17-й минуте у «старой синьоры» был отличный шанс выйти вперед, но Криштиану Роналду, заработав пенальти, не сумел его реализовать, пробив в штангу.

И сразу после этого момента «россонери» остались в меньшинстве, когда красную карточку за грубую игру получил Анте Ребич.

В дальнейшем туринцы контролировали ход встречи, которая завершилась нулевой ничьей.

В первом матче тоже была зафиксирована ничья — 1:1. Поскольку «Ювентус» забил гол на выезде, именно он вышел в финал, который состоится 17 июня.

За еще одну путевку в финал борются «Наполи» и «Интер». 0