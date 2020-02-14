«Милан» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

В первом матче 1/2 финала Кубка Италиина своем поле сыграл вничью с туринским— 1:1.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте — отличился форвард «россонери» Анте Ребич.

На 90-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой, который реализовал нападающий туринецев Криштиану Роналду.

Ответный матч команд состоится 3 марта и пройдет в Турине.

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч «Милан» — «Ювентус» — 1:1 (0:0) Голы: 1:0 — 61 Ребич, 1:1 — 90, пенальти Роналду«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Кьер, Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74)«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Игуаин, 69), де Лигт, Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Рэмзи (Бентанкур, 63), Куадрадо, Роналду, ДибалаПредупреждения: Ибрагимович (29), Рэмзи (30), Тео (42), Кессиэ (58), Кастильехо (69), Калабрия (90)Удаление: Тео (71)

В другой паре борьбу за выход в финал ведут «Наполи» и миланский «Интер». Первая встреча этих команд завершилась в пользу подопечные Дженнаро Гаттузо. 0