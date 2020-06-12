Кариус не намерен уходить из «Ливерпуля»

Вратарьзаявил, что не хочет менять клуб и намерен составить конкуренцию

«Я хочу играть в футбол, и точно не намерен уходить из "Ливерпуля", чтобы быть вторым номером в клубе похуже. Сейчас мне нужно надавить на газ, выкладываться на все сто процентов. Хочу показать себя на тренировках.

В Англии запасной голкипер всегда получает свой шанс. Сейчас я — игрок лучшей команды в мире, буду бороться за титулы, вокруг меня высококлассные партнеры. Что еще нужно? Я намерен бороться за место в основе», — цитирует Кариуса Transfermarkt.com.

Напомним, Кариус два года выступал за турецкий «Бешикташ» на правах аренды после ошибок в финале Лиги чемпионов-2018 с «Реалом» (1:3). 0