Артета: Матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня

Главный тренердал комментарий в преддверии матча св рамках английской Премьер-лиги, который состоится 17 июня.

«Я соскучился по футболу. Не терпится вернуться к работе и заняться любимым делом. Конечно, матч с "Манчестер Сити" будет особенным для меня, потому что я провел в этой команде четыре года. Знаю всех игроков, и хорошо знаком с тренерским штабом.

"Арсенал" усердно готовится к матчу. Мы пытаемся научиться играть без зрителей. Для футболистов это непростой процесс, потому что именно болельщики заряжают их энергией и помогают добиваться побед», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports. 0