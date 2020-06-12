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    Артета: Матч с «Манчестер Сити» будет особенным для меня

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий в преддверии матча с «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги, который состоится 17 июня.

    Микель АРтета
    Микель АРтета

    «Я соскучился по футболу. Не терпится вернуться к работе и заняться любимым делом. Конечно, матч с "Манчестер Сити" будет особенным для меня, потому что я провел в этой команде четыре года. Знаю всех игроков, и хорошо знаком с тренерским штабом.

    "Арсенал" усердно готовится к матчу. Мы пытаемся научиться играть без зрителей. Для футболистов это непростой процесс, потому что именно болельщики заряжают их энергией и помогают добиваться побед», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports. 0

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