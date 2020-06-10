«Амьен» случайно представил новый логотип Лиги 1

случайно продемонстрировал новый логотип французской Лиги 1, сообщает L’Equipe.

Комментируя решение Государственного совета Франции о блокировке перевода в Лигу 2, «Амьен» случайно опубликовал в Twitter новый логотип Лиги 1, который еще не был официально презентован и будет использоваться начиная со следующего сезона.

Отметим, что со следующего сезона титульным спонсором Лиги 1 станет доставка еды Uber Eats, поэтому сменится и логотип турнира.

Amiens a dévoilé par mégarde le nouveau logo de la Ligue 1 https://t.co/EGiel1wM84 pic.twitter.com/rwv2CY9a9o — #lesitelequipe20ANS🎂 (@lequipe) June 9, 2020

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