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    «Амьен» случайно представил новый логотип Лиги 1

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    «Амьен» случайно продемонстрировал новый логотип французской Лиги 1, сообщает L’Equipe.

    «Амьен» случайно представил новый логотип Лиги 1
    «Амьен» случайно представил новый логотип Лиги 1

    Комментируя решение Государственного совета Франции о блокировке перевода в Лигу 2, «Амьен» случайно опубликовал в Twitter новый логотип Лиги 1, который еще не был официально презентован и будет использоваться начиная со следующего сезона.

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