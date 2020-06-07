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    Парфенов: Есть проблема с контрольными матчами — не с кем играть

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, с какими трудностями его команда столкнулась перед возобновлением РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    Напомним, что чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

    «Сколько нужно времени, что бы привести команду в игровое состояние? Три-четыре недели.

    Здесь, прежде всего, встает проблема с легионерами, ведь у нас улетали в Польшу Вилюш, Кухарчик и Августиняк, Кулаков уезжал в Киев, Эль-Кабир — в Голландию, Бикфалви — в Румынию, Димитров — в Болгарию.

    Сначала надо было организовать их возвращение, что в нынешних условиях оказалось совсем непросто. Но в итоге все разрешилось.

    Сложности были только у Бикфалви, которому пришлось приземлиться в Самаре, откуда мы его на машине перевезли в Екатеринбург. Прилетев в Россию, иностранцы сразу сели на карантин.

    Отпуская игроков по домам, мы, конечно, дали им задание по возможности поддерживать себя в тонусе. Конечно, серьезной подготовкой это не назовешь. Но в таком непростом положении оказались не мы одни. Хотя это и слабое утешение.

    Форсировать восстановление формы — это скользкий, хотя и заманчивый путь. И главная его опасность — травмы, которые появляются у игроков из-за перегрузок.

    В "Спартаке" такое случилось зимой 2001-го, когда Олег Романцев вынужден был пойти на это перед матчем с "Баварией" в Лиге чемпионов.

    И после сборов в Израиле у нас выпало несколько ребят. Поэтому все тренировки сейчас строю с учетом состояния футболистов, которое контролируют врачи.

    В нынешней ситуации проведение контрольных матчей для нас это проблема — не с кем играть. Так что проведем две-три двусторонних встречи, в чем нам помогут ребята из "Урала-2".

    В последней из них выберем состав, который будет начинать игру с "Рубином", и попробуем смоделировать тактическую схему на игру», — привоит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    После 22 туров «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками 0

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