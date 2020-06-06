«Валенсия» планирует продать Силлессена

планирует расстаться с голкиперомв летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

Руководство «летучих мышей» недовольно выступлениями нидерландского вратаря в полной мере. Голкипер также получает высокую зарплату, а испанский клуб хочет сократить расходы.

Более того, из-за травмы он пропустил 10 матчей, а когда вернулся, место в рамке за собой прочно застолбил Хауме Доменек.

Напомним, Силлессен перешел в «Валенсию» прошлым летом из «Барселоны», когда в обратном направлении отправился Нето. В текущем сезоне 31-летний страж ворот провел 22 поединка в составе команды, пропустив 30 голов. 0