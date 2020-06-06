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    Рахимов: Йоветич — футболист хорошего качества, но много травм

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    Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что в «Локомотив» может перейти нападающий «Монако» Стеван Йоветич.

    Стеван Йоветич
    Стеван Йоветич

    «Йоветича я видел много раз, очень хорошего качества футболист. Я слышал, что и Бадель, которому 31 год, может прийти. В середине у "Локомотива" будут Крыховяк, Йоветич и Бадель, если придут играть.

    Игрок хороший, в последние полтора года было много травм, в "Монако" ему сложно в последний год было, на этой позиции Головин может сыграть лучше, чем Йоветич.

    Но если мы слышали о том, что хочет "Локомотив", какой вектор развития у клуба и сейчас мы слышим слухи о таких возрастных игроках…

    Дядьки в команде нужны, но если они уже сейчас есть, то, наверное уже не нужно таких брать», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч!». 0

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