Рахимов: Йоветич — футболист хорошего качества, но много травм

Российский тренер и эксперт «Матч ТВ»прокомментировал информацию о том, что вможет перейти нападающий «Монако»

«Йоветича я видел много раз, очень хорошего качества футболист. Я слышал, что и Бадель, которому 31 год, может прийти. В середине у "Локомотива" будут Крыховяк, Йоветич и Бадель, если придут играть.

Игрок хороший, в последние полтора года было много травм, в "Монако" ему сложно в последний год было, на этой позиции Головин может сыграть лучше, чем Йоветич.

Но если мы слышали о том, что хочет "Локомотив", какой вектор развития у клуба и сейчас мы слышим слухи о таких возрастных игроках…

Дядьки в команде нужны, но если они уже сейчас есть, то, наверное уже не нужно таких брать», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч!». 0