Бывший игрок «Барселоны» может получить руководящую должность в «Локомотиве»

По данным журналиста Нобеля Арустамяна, бывший игрокможет получить руководящую должность в структуре

«В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мария Бакеро, легенда "Барселоны", один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию "Барселоны", а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт.

Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии "Локомотива" и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву», — написал Арустамян в своем Telegram. 0