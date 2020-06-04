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    Бывший игрок «Барселоны» может получить руководящую должность в «Локомотиве»

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    По данным журналиста Нобеля Арустамяна, бывший игрок «Барселоны» Хосе Мария Бакеро может получить руководящую должность в структуре «Локомотива».

    Хосе Мария Бакеро
    Хосе Мария Бакеро

    «В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мария Бакеро, легенда "Барселоны", один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию "Барселоны", а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт.

    Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии "Локомотива" и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву», — написал Арустамян в своем Telegram. 0

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