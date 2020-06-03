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    Погребняк заявил о хорошем самочувствии

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    Форвард «Урала» Павел Погребняк поделился эмоциями после выхода из больницы.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    Ранее стало известно, что футболист вылечился от коронавируса.

    «Что касается самочувствия, то наконец-то я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо.

    Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная.

    Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью», — приводит слова Погребняка «Р-Спорт».

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