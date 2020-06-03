Погребняк заявил о хорошем самочувствии

Павел Погребняк
globallookpress.com
Ранее стало известно, что футболист вылечился от коронавируса.
«Что касается самочувствия, то наконец-то я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо.
Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная.
Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью», — приводит слова Погребняка «Р-Спорт».
36-летний Погребняк в текущем сезоне провел 14 матчей за «Урал» и забил четыре мяча. 0