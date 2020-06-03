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    Балотелли требует компенсацию за расторжение контракта с «Брешией»

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    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли пропустил очередную тренировку клуба, сообщает журналист Transfermarkt Николо Скиры.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли

    По данным источника руководство клуба требует расторжения контракта с футболистом, который отказывается появляться на тренировках.

    В свою очередь нападающий потребовал компенсации за разрыв действующего соглашения. С президентом клуба Массимо Челлино Балотелли общается только через своих юристов.

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    • Напомним, что по информации Sky Sport Italia, с тех пор как был снят запрет на проведение тренировок в Италии, 29-летний форвард пропустил уже несколько занятий с командой.

    Позже нападающий категорически отверг все обвинения в пропуске командных тренировок, обвинив журналистов в нагнетании обстановки.

    В нынешнем сезоне Балотелли в 19 матчах Серии А отметился пятью голами. Его контракт с «Брешией» рассчитан до 2022 года. 0

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