Балотелли требует компенсацию за расторжение контракта с «Брешией»

Нападающий «Брешии»пропустил очередную тренировку клуба, сообщает журналист Transfermarkt Николо Скиры.

По данным источника руководство клуба требует расторжения контракта с футболистом, который отказывается появляться на тренировках.

В свою очередь нападающий потребовал компенсации за разрыв действующего соглашения. С президентом клуба Массимо Челлино Балотелли общается только через своих юристов.

Напомним, что по информации Sky Sport Italia, с тех пор как был снят запрет на проведение тренировок в Италии, 29-летний форвард пропустил уже несколько занятий с командой.

Позже нападающий категорически отверг все обвинения в пропуске командных тренировок, обвинив журналистов в нагнетании обстановки.

В нынешнем сезоне Балотелли в 19 матчах Серии А отметился пятью голами. Его контракт с «Брешией» рассчитан до 2022 года. 0