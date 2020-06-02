Коновалов: При Слуцком стало намного лучше все, позитивнее

Вратарь «Рубина»рассказал, как изменилась атмосфера в клубе при смене главного тренера.

Зимой казанцев возглавил Леонид Слуцкий.

«Все стало позитивнее. С новым тренером все стало по-другому. У него другое видение футбола, атмосферы внутри коллектива. Для него это очень важно. Поменялось все кардинально.

Меня удивило, что с первого дня на сборе пошли интенсивные тренировки. Был готов к этому, всегда тренируюсь в отпуске, но у меня в первый раз такие сборы, что с первого дня все так интенсивно.

Хорошие нагрузки, хотя обычно первые пять — шесть дней менее интенсивные. Стало намного лучше все, позитивнее. Солнце ярче засветило.

Какие у него особые требования к вратарям? Лишний раз не выдумывать: если пас назад дали, то не надо искать проникающую передачу, не надо исполнять плеймейкера.

Нужно заниматься своей работой — защищать ворота. Для него главное — надежность. В принципе это все главные тренеры требуют.

Ничего не поменялось. Надежный вратарь — 50 процентов успеха», — цитирует «Бизнес Online» Коновалова. 0