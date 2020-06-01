Медведев рассказал о задачах Семака в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» рассказал, какие задачи поставлены перед главным тренером команды

Ранее стало известно, что Семак продлил контракт с клубом по схеме «2+1».

«У нас есть красивая цель — получить вторую звезду к столетию клуба. Для этого нужно выиграть еще пять титулов. Задача непростая, но решаемая.

Что касается международной арены, то мы должны не просто каждый год играть в Лиге чемпионов, но и, по крайней мере, всегда выходить из группы.

Не будем ставить нереальные задачи — двигаемся от этапа к этапу. Задача выхода из группы поставлена перед Сергеем Семаком», — приводит слова Медведева «Р-Спорт». 0