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    Семак: Очень быстро смогли договориться С «Зенитом» о продлении контракта

    Футбол Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределенности не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем обо всем договорились.

    Сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно.

    Предполагал ли в 2010 году, что буду связан с "Зенитом" так надолго? Мне кажется, спортивная жизнь, а уж тем более тренерская — не предполагает построения долгосрочных планов. Все может случиться или поменяться очень быстро.

  • Официально: Семак продлил контракт с «Зенитом»
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    • Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург. С удовольствием все эти 10 лет и жили, и работали, и трудились. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион — есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0

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