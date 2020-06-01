ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • 23:25
    • «Лейпциг» на выезде переиграл «Кельн» и вернулся в тройку
  • 20:53
    • Малафеев об интересе «Зенита» к Смолову: Долго торговались, но не сошлись в деньгах
  • 18:36
    • «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в трансфере Смолова
  • 17:34
    • «Динамо» и СКА совершили обмен
  • 16:37
    • В Санкт-Петербурге может появиться еще один футбольный клуб
    Все новости спорта

    «Лейпциг» на выезде переиграл «Кельн» и вернулся в тройку

    «Кельн» — «Лейпциг»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Кельн Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 29-го тура чемпионата Германии «Кельн» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 2:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Реджбечай открылся в чужой штрафной, получил передачу и под острым углом пробил в штангу, отскок мяча пришёлся прямо на Джона Кордобу, который добавил под перекладину ворот «Лейпцига».

    «Быки» отыгрались на 20-й минуте. Анхелиньо с левого фланга исполнил аккуратный навес в штрафную «Кельна», Патрик Шик выиграл позицию у защитников и головой направил мяч в сетку ворот.

    На 38-й минуте Лаймер шикарным пасом разрезал центр обороны хозяев, Нкунку вышел к воротам, а в завершении изящно перекинул мяч через вратаря.

    На 50-й минуте хозяева пришли большими силами на стандарт в чужую штрафную, но подача Кайнца получилась точно в руки Гулачи, который быстро ввёл мяч в игру, запустив Вернера на свидание с Хорном. Удар Тимо на исполнение получился точно в угол ворот «Кельна».

    На 55-й минуте «Кельн» отквитал один мяч. Не смогли гости отодвинуть игру подальше от своей штрафной, Антони Модест сработал на перехвате, развернулся и классным ударом из-под защитника послал мяч в самый угол ворот.

    Спустя две минуты, после подачи Анхелиньо от угла поля, хозяева вынесли мяч к линии штрафной, откуда Даниэль Ольмо «щекой» нанёс удар точно в цель, установив окончательный счет.

    «РБ Лейпциг», набрав 58 очков, по итогам тура вернулся на третье место в Таблице Бундеслиги. У преследователей менхенгладбахской «Боруссии» и «Байера», которые также борются за попадание в Лигу чемпионов, по 56.

    «Кельн» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея 34 очка.

    6 июня «РБ Лейпциг» примет «Падерборн», а 7 июня «Кельн» сыграет в гостях с «Аугсбургом».

    Бундеслига. 29-й тур
    «Кельн» — «Лейпциг» — 2:4 (1:2)
    Голы: Кордоба, 7 (1:0). Шик, 20 (1:1). Нкунку, 38 (1:2). Вернер, 50 (1:3). Модест, 55 (2:3). Ольмо, 57 (2:4)«Кельн»: Хорн, Шмиц (Мере, 75), Хектор, Кцихос, Якобс (Теродде, 75), Каттербах, Лайстнер, Кайнц (Дрекслер, 58), Скири, Реджбецай (Тильманн, 58), Кордоба (Модест, 24)«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Адамс, 59), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 85), Шик (Айдара, 68), ВернерПредупреждения: Лайстнер, 30. Дрекслер, 61. Форсберг, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Санчо спас Дортмунд от новых проблем
  • Вчера в 03:29
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Славия» не должна столкнуться с проблемами
  • «Прибрам» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Кто выиграет таллинское дерби?
  • «Калев» Таллин — «Легион». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джейдон Санчо Футбол Санчо спас Дортмунд от новых проблемРеакция прессы на матч «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:290
  • 14:02
    • «Манчестер Юнайтед» подтвердил продление аренды Игало
  • 10:12
    • Официально: Семак продлил контракт с «Зенитом»
  • 00:01
    • Виктор Кейру: Не думаю, что ЦСКА будет тяжело без Хайнса
    Лионель Месси Футбол «Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле МессиЭкс-игрок сборной Англии считает аргентинца величайшим футболистом всех времен 31/05/2020 в 20:531
  • Экспресс дня

  • «Славия» Прага обыграет на выезде аутсайдера?
  • 2.96
    •
  • 23:55
    • Малафеев о вариантах для Дзюбы в 2018-м: Греция, Турция. Из топ-5 интереса не было
  • 23:09
    • Побегалов: Врачам и тренерам нужно проявить мастерство, чтобы подготовить «Шинник» за 24 дня
  • 20:58
    • В пробе российского бегуна нашли 4 запрещенных вещества
    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998 Футбол Первыми задали темп, провалили концовку и оказались вне плей-офф. О матче Испании и Нигерии на ЧМ-1998Поговорим об игре в Нанте, которая начиналась для испанцев ровно, а финальный отрезок закончился катастрофой 31/05/2020 в 16:480
  • 20:32
    • «Ювентус» может обменять Бернардески на Жоржиньо
  • 20:25
    • «Торпедо» подтвердило переход экс-защитника «Оттавы»
  • 19:59
    • «Минск» победил «Слуцк» в первом матче после карантина
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Яблонец — Слован Либерец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брондбю — Сендерйюске
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Прибрам — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.96
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие