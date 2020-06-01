«Кельн» — «Лейпциг»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Германиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:4.

Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Реджбечай открылся в чужой штрафной, получил передачу и под острым углом пробил в штангу, отскок мяча пришёлся прямо на Джона Кордобу, который добавил под перекладину ворот «Лейпцига».

«Быки» отыгрались на 20-й минуте. Анхелиньо с левого фланга исполнил аккуратный навес в штрафную «Кельна», Патрик Шик выиграл позицию у защитников и головой направил мяч в сетку ворот.

На 38-й минуте Лаймер шикарным пасом разрезал центр обороны хозяев, Нкунку вышел к воротам, а в завершении изящно перекинул мяч через вратаря.

На 50-й минуте хозяева пришли большими силами на стандарт в чужую штрафную, но подача Кайнца получилась точно в руки Гулачи, который быстро ввёл мяч в игру, запустив Вернера на свидание с Хорном. Удар Тимо на исполнение получился точно в угол ворот «Кельна».

На 55-й минуте «Кельн» отквитал один мяч. Не смогли гости отодвинуть игру подальше от своей штрафной, Антони Модест сработал на перехвате, развернулся и классным ударом из-под защитника послал мяч в самый угол ворот.

Спустя две минуты, после подачи Анхелиньо от угла поля, хозяева вынесли мяч к линии штрафной, откуда Даниэль Ольмо «щекой» нанёс удар точно в цель, установив окончательный счет.

«РБ Лейпциг», набрав 58 очков, по итогам тура вернулся на третье место в Таблице Бундеслиги. У преследователей менхенгладбахской «Боруссии» и «Байера», которые также борются за попадание в Лигу чемпионов, по 56.

«Кельн» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея 34 очка.

6 июня «РБ Лейпциг» примет «Падерборн», а 7 июня «Кельн» сыграет в гостях с «Аугсбургом».