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    Верили в свои силы и оказались правы. О смелой игре «Байера» против «Юве» в 2002-м

    В еврокубковом сезоне 2001/2002 леверкузенский клуб проделал немалый объем работы, чтобы дойти до плей-офф

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    «Байер» в 2002-м году
    «Байер» в 2002-м году
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    Поединок второго группового раунда разбил все мечты «Ювентуса» о четвертьфинале.

    Трудные вызовы в самом начале

    Коллектив из Леверкузена, от которого мало кто ожидал успешного сезона сразу на нескольких направлениях, принимал участие в еврокубковых матчах с третьего квалификационного раунда. В соперники по отборочному циклу «Байеру» досталась «Црвена Звезда». После первого матча с нулевой ничьей «фармацевты» прихлопнули соперников в ответке со счетом 3:0 и оказались в Группе F с «Барселоной» «Лионом» и «Фенербахче».

    В образовавшемся квартете немецкий клуб сумел выиграть борьбу за вторую строчку у «Лиона», опередив «детей» на 3 пункта. Первая позиция по умолчанию закрепилась за «Барсой». На данной стадии «Байер» был неплох. Подопечные Клауса Топмеллера четырежды выиграли и дважды уступили, но при этом «11 рабочих» пропустили девять голов, а забили на один больше.

    «Ювентус» выглядел скромно

    Оказавшись в Группе E с «Порту», «Селтиком» и «Русенборгом», «Старая синьора» должна была выносить всех и с приличной форой выходить в следующий раунд. Но коллектив Марчелло Липпи по непонятным причинам хандрил на евроарене, хотя внутри страны «Юве» в тот год стал чемпионом.

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    • На первой групповой стадии «Ювентус» закончил первым с 11 очками в копилке, однако от второго и третьего места команда оторвалась всего на 1 и 2 пункта соответственно. За 6 матчей туринцы забили 11 мячей, а пропустили 8. Разница в +3 гола для клуба такого уровня в довольно средней группе не впечатляет.

    Фаворитов подвинули андердоги

    Во втором групповом раунде «Байер» и «Ювентус» присоединились к «Арсеналу» и «Депортиво» в квартете D. Номинально эта компания сразу разделилась на двух претендентов на выход и на тех, кому не найдется места в плей-офф. Но на деле клубы, считавшиеся аутсайдерами, заняли призовые места, оторвавшись от «Арсенала» и «Ювентуса» на 3 пункта.

    Сенсация случилась уже в первом туре, когда «Депор» дома хлопнул «пушкарей» — 2:0. А «Юве» после переноса матча громил «Байер» в Турине — 4:0. В следующем туре «Арсенал» и «Ювентус» разбирались между собой в очном поединке, в котором лондонцы вышли победителями — 2:1. «Байер» заработал первые три балла, одолев «Депортиво» — 3:0.

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    • В общем, перед последними двумя турами была реально напряженная рубка за верхнюю часть таблицы. Перед пятыми матчами группы «Депор» и «Арсенал» делили первую строчку с 7 очками, второе и третье место закрепилось за «Байером» и «Ювентусом», которые имели по 4 пункта.

    Первый день на пути к развязке

    В пятом туре Группы D «Депортиво» гостевал в Лондоне, а «Байер» в родных стенах принимал соперников из Италии. В двух матчах сошлись лидеры и отстающие. В битве вторых не обошлось без серьезных кадровых потерь.

    За «Байер» из-за гриппа не смог сыграть Михаэль Баллак, а спустя 12 минут после старта поединка леверкузенцы лишатся своего капитана Йенса Новотны по причине травмы. Команда Марчелло Липпи осталась без трех сильнейших в составе на разных позициях. Матч в Германии пропускали Дель Пьеро, Эдгар Давидс и Лилиан Тюрам. Отсутствие этой тройки основного состава сделали «Юве» безыдейным в середине поля и уязвимым в защите.

    Жесткая борьба и лишь 1 гол до перерыва

    12 марта 2002-го года на «Бай-Арене» собралось 22 тысячи фанатов. Громкие немецкие болельщики пришли посмотреть на то, как их любимцы будут выгрызать себе очки в игре с большой командой из Турина. В 20:45 матч начался под пристальным вниманием датского арбитра Кима Милтона Нильсена, у которого хватало работы в первой половине встречи.

    До перерыва судья успел показать пять желтых карточек, однако, невзирая на большое количество грубостей, игра смотрелась интересно. «Байер» давил, а Джиджи Буффон со старта вынужден был пахать на ленточке и удерживать собственную рамку неприкосновенной.

    «Байер» — «Ювентус». Лига чемпионов 2001/2002

    В первой половине тайма «Юве» со скрипом, но справлялся, Однако позже в ход матча вмешался арбитр, назначивший пенальти за фол на Томасе Брдариче. Пересматривая повторы, можно увидеть, что нарушение было у самой линии за пределами штрафной площади, но в динамике подобный эпизод трактовался иначе. К точке подошел вратарь Ханс-Йорг Бутт. Забивной голкипер, на которого обижались многие коллеги по цеху, переиграл Буффона в ближнем бою и вывел своим голом хозяев вперед.

    Марчелло Липпи не имел права на ошибку

    В плотной борьбе в Группе D «Ювентус» оказался в положении, которое не допускало проигрыша на «Бай-Арене». Опытный специалист Липпи прекрасно все понимал. В перерыве итальянский тренер сделал две замены, выпустив на поле Энцо Мареску и Игора Тудора.

    Во второй половине встречи «Юве» действовал активнее. «Байер» слегка подсел, однако иногда убегал в хорошие контратаки. Правда, стараниями Брдарича хозяева их тратили вхолостую.

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    • А «Ювентус» сравнял счет на 61-й минуте. В эпизоде с голом сработала замена Липпи. На левом фланге атаки гости заработали угловой. Вместо подачи с флажка, футболисты в черно-белом решили разыграть корнер. Мяч рядом со штрафной получил Кристиан Дзенони, итальянец выполнил подачу в район дальней штанги. Навес замкнул Игор Тудор, который продавил защитников и головой вколотил мяч в сетку.

    «Байер» не собирался сливаться

    Через десять минут стандартное положение сыграло на руку уже хозяевам. На этот раз леверкузенцы забили гол со штрафного. На правом фланге Зе Роберто подал в область вратарской зоны, а Томас Брдарич, погубивший немало моментов, отклеился от всей оборонительной линии и расстреливал рамку Буффона. Джанлуиджи засейвил, однако мяч все же влетел в сетку. «Байер» побежал праздновать гол, а Джиджи сидел на газоне, выражая недовольство собой и своими партнерами.

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    На 83-й минуте в дело вступил тренер немцев Клаус Топмеллер. Наставник «львов» заменил Бербатова на Марко Бабича. Этим решением он показал, что намерен удержать счет, поскольку на поле вышел еще один футболист оборонительного плана.

    В компенсированное время Бабич проявил себя не хуже любого центрфорварда. На 91-й минуте «Байер» рванул в контратаку. Свежий Бабич на своей половине поля пробежал приличную дистанцию с мячом, отпасовал на Зе Роберто и сам пошел открываться впереди. Зе Роберто вышел один на один с Буффоном, обыграл Джиджи на углу штрафной, сместился чуть ближе и покатил на Бабича, который проткнул мяч в пустую рамку, снял футболку и полетел праздновать гол со скамейкой.

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    • «Байер» воспользовался кадровыми потерями «Юве» и его усталостью от баталий в Серии А, благодаря чему завоевал дома победу со счетом 3:1 и набрал 7 очков. В параллельной игре «Депортиво» на «Хайбери» одолел «Арсенал» и стал лидером квартета. В итоге в следующем туре «Юве» победит лондонскую команду — 1:0, а «фармацевты» разберутся с «Депором» — 3:1. В Группе D лидерами окажутся «Байер» и «Депортиво», в то время как «Арсенал» с «Ювентусом» сойдут на берег. 0

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