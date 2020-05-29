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    Аршавин рассказал о сорвавшемся трансфере в «Спартак»

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    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что не жалеет о сорвавшемся трансфере в «Спартак».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Не то чтобы я мечтал, но в "Зените" на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: "Если хочешь, то 'Спартак' заинтересован".

    Мы поехали встречаться с Червиченко в офис "Спартака", но не договорились. Президент "Спартака" пожалел 50-60 тысяч евро.

    Нет, конечно не жалею о переходе в "Спартак". Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2013-го по 2015-й. 0

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