У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

на своем официальном сайте сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом.

Заражение было выявлено у полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Отметим, что ранее коронавирус был обнаружен у перуанского нападающего «красно-зеленых» Джефферсона Фарфана.

Напомним, что РФС и РПЛ планируют возобновить чемпионат России с 21 июня. В 23-м туре «Локомотив» дома сыграет с «Оренбургом». 0