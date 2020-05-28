Фавр: Я намерен отработать контракт с «Боруссией» Д до конца

Главный тренер дортмундскойпрокомментировал информацию о том, что он может досрочно покинуть клуб.

«Я продолжу работать в "Боруссии". У меня есть контракт, и я намерен отработать его до конца. Мне здесь нравится. Хочу ли я остаться в "Боруссии" на следующий сезон? Да, конечно. Мои слова после матча с "Баварией" были неверно интерпретированы. В настоящий момент я не вижу повода для тренерской дискуссии», — цитирует Фавра Bild.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост Фавра может занять бывший тренер мюнхенцев Нико Ковач.

За шесть туров до конца Бундеслиги-2019/20 «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» на семь очков. 0