Французский сенат отклонил предложение «Лиона» о рестарте Лиги 1

Жан-Мишель Олас
globallookpress.com
Во вторник, 26 мая, Сенат большинством голосов отклонил поправки в срочные положения по борьбе с коронавирусом, которые ранее предложили 6 сенаторов и которую поддержал Олас.
Предложение Оласа не понравилось также министру спорта Французской Республики Роксане Марасиняню и Национальной ассоциации лиг профессионального спорта.
Теперь, если функционер все еще хочет добиваться возобновления сезона, единственный путь для него — это обращение в суд.
Напомним, что результаты чемпионата Франции были зафиксированы по итогам 28 туров. «Лион» занял 7-е место и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. 0