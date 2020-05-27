Французский сенат отклонил предложение «Лиона» о рестарте Лиги 1

Сенат Франции отклонил предложение президента «Лиона»позволить доиграть сезон-2019/20 в Лиге 1, сообщает L’Equipe

Во вторник, 26 мая, Сенат большинством голосов отклонил поправки в срочные положения по борьбе с коронавирусом, которые ранее предложили 6 сенаторов и которую поддержал Олас.

Предложение Оласа не понравилось также министру спорта Французской Республики Роксане Марасиняню и Национальной ассоциации лиг профессионального спорта.

Теперь, если функционер все еще хочет добиваться возобновления сезона, единственный путь для него — это обращение в суд.

Напомним, что результаты чемпионата Франции были зафиксированы по итогам 28 туров. «Лион» занял 7-е место и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. 0