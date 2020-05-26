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    «Сочи», «Ротор» и «Ростов» интересуются Жано

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    Полузащитник «Анортосиса» Жано Ананидзе может вернуться в чемпионат России, утверждает Goal.ge.

    Жано Ананидзе
    Жано Ананидзе

    По информации издания, подписать 27-летнего игрока хочет «Сочи». Также интерес к хавбеку проявляет «Ростов», но переход в этот клуб под вопросом из-за лимита на легионеров в РПЛ.

    По информации журналиста Сергея Егорова, полузащитник может перейти в «Ротор», вышедший в РПЛ по итогам завершенного сезона ФНЛ.

    «Вероятность подписания контракта с игроком можно будет оценить по результатам медосмотра. По контракту вероятны следующие условия — 1 год с заработной платой 1,5 миллиона рублей в месяц», — написал Егоров в телеграм-канале.

    Ранее сообщалось об интересе к Ананидзе со стороны тбилисского и батумского «Динамо».

    Срок контракта футболиста с кипрским клубом истекает 31 мая. 0

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