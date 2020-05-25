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    Тренер «Зенита»: Из-за расписания матчей риск травм будет очень высок

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    Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал о подготовке футболистов к возобновлению сезона, а также о трудностях, с которыми столкнутся команды.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий

    «Игроки набирают форму, когда они играют. Поэтому нужны официальные игры. Обычная предсезонная подготовка включает товарищеские матчи, в которых игроки через ритм игры набирают форму. Во время матча происходят основные нагрузки, которые не получишь в обычной тренировке.

    Но мы не можем проводить товарищеские игры. Поэтому первая игра чемпионата будет более сложная для игроков в плане формы. И это проблема каждой команды. Возможно, уровень первых игр не будет максимально интенсивным. Пять замен в этом плане помогут.

    Одного месяца могло быть достаточно, чтобы подготовиться к играм, если бы все оставались в одинаковой ситуации. Но риск травм очень высок — из-за расписания, в котором будет три матча в неделю», — приводит слова специалиста «Гол». 0

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