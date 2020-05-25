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    Медведев: «Зенит» станет чемпионом в год 95-летия клуба

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в год 95-летия клуба.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «95 лет — это очень серьезная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история "Зенита". За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. "Зенит" и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках.

    Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У "Зенита" все для этого есть. Уверен, что в этом году мы во второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках», — цитирует Медведева ТАСС.

    Напомним, 25 мая «Зенит» отмечает 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и Кубок СССР, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, три раза — Кубок России, четыре раза — Суперкубок России. На международной арене «сине-бело-голубые» в 2008 году стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА. 0

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