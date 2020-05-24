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    Мияйлович покинул «Крылья Советов»

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    Сербский полузащитник Срджан Мияйлович покинул «Крылья Советов» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт самарского клуба.

    Срджан Мияйлович
    Срджан Мияйлович

    В сообщении на сайте «Крыльев» говорится, что 26-летний серб не будет возвращаться в Россию после того, как уехал на родину в связи с пандемией коронавируса.

    Данное решение было принято из-за того, что руководство клуба не стало продлевать контракт с футболистом, срок действия которого заканчивается 31 мая.

    Данное решение было принято из-за того, что руководство клуба не стало продлевать контракт с футболистом, срок действия которого заканчивается 31 мая.

    Мияйлович выступал за «Крылья» с зимы 2017 года, он перешел в самарскую команду на правах свободного агента. Он провел за самарцев 72 матча, в которых забил 4 мяча. 0

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