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    «Сан-Сиро» не представляет культурной ценности и может быть снесен

    Футбол Футбол Италии Милан Интер
    Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии дала разрешение на снос легендарного стадиона «Милана» и «Интера» «Сан Сиро», сообщает La Repubblica.

    «Сан Сиро»
    «Сан Сиро»

    По данным источника, комиссия вынесла вердикт, что «Сан-Сиро» не является сооружением исторического или культурного наследия.

    В комиссии решили, что сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры стадиона, построенного в 1925 году и расширенного в конце 1930-х. В итоге, арена не попала под положение о защите культурного наследия, так как пережила несколько реконструкций.

    Напомним, «Милан» и «Интер» представили проекты нового стадиона, который должен быть построен к 2024 году. 0

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