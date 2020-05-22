«Сан-Сиро» не представляет культурной ценности и может быть снесен

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии дала разрешение на снос легендарного стадиона, сообщает La Repubblica.

По данным источника, комиссия вынесла вердикт, что «Сан-Сиро» не является сооружением исторического или культурного наследия.

В комиссии решили, что сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры стадиона, построенного в 1925 году и расширенного в конце 1930-х. В итоге, арена не попала под положение о защите культурного наследия, так как пережила несколько реконструкций.

Напомним, «Милан» и «Интер» представили проекты нового стадиона, который должен быть построен к 2024 году. 0