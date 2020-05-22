ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг не хотят возобновления сезона АПЛВозвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» забуксовал
  • 13:18
    • Главный тренер «Оренбурга» покинул клуб
  • 13:09
    • СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ
  • 12:23
    • Кикнадзе: «Локомотив» решил начать новый цикл с новым главным тренером
  • 11:49
    • Рестарт Примеры могут перенести на 19 июня
  • 11:33
    • Погребняк заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Комбаров уже не уверен в правильности возобновления сезона в РПЛ

    Футбол Крылья Советов РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ.

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «С одной стороны, конечно, рад, ведь любой футболист хочет играть. Вроде недавно был отпуск, отработали несколько игр, и снова в отпуск. Сидеть на одном месте надоело.

    Но, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея. Самое главное — здоровье населения страны, футболистов. На мой взгляд, оно все еще находится под угрозой. Не зря говорят, что вторая волна может накрыть регионы.

    В четырех командах есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты? Ведь пока не все клубы получили результаты. Если выявят другие случаи ковида, на мой взгляд, целесообразно отменить турнир. Даже если их будет немного, слечь могут лидеры.

    Нарушится подготовка, как это случилось в "Динамо". Ребята наверняка уже контактировали друг с другом. Значит, надо снова садиться на карантин либо тренироваться индивидуально, но тогда ты не подготовишься нормально к турниру. В любом случае мы рискуем. Здоровьем прежде всего.

    Игроки — здравомыслящие люди. Вакцины нет, болеть никто не хочет, непонятно, как вирус поведет себя в организме. Какой орган в итоге пострадает.

    Понимаю, что, может быть, ничего и не произойдет, но, к сожалению, лично знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил абсолютно здорового человека в труп. У моего друга умер хороший знакомый. Инструктор по лыжам, которому было 40 лет. Это не фэйк, человек имел прекрасное здоровье.

    После таких новостей, конечно, будешь по-другому относиться к риску заражения. Как играть, зная, что никто не застрахован? Никто в нынешних условиях не даст гарантий, что ты не заболеешь, а если заболеешь, то выздоровеешь», — приводит слова Комбарова Sportbox. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?
  • 12/05/2020 в 23:54
    •
  • Прогноз
  • «Герта» — «Унион»
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли берлинское дерби результативным?
  • «Герта» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Шахтер» сыграет на продление серии
  • «Шахтер» Солигорск — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сумеют ли «Волки» сдержать остро жалящих «Шмелей»?
  • «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Возглавит ли Почеттино «Ньюкасл»?Тренеру есть о чем подумать Вчера в 06:370
  • 12:54
    • В «Локомотиве» выступили против возобновления РПЛ
  • 14:16
    • У трех игроков «Оренбурга» обнаружены антитела к коронавирусу
  • 14:03
    • В «Оренбурге» объяснили расставание с главным тренером
    Жозе Моуринью Футбол Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигахЭксклюзивный клуб из шести тренеров, добившихся того, что не покорилось даже Пепу Гвардиоле 20/05/2020 в 20:260
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит серию поражений «Айнтрахта»?
  • 4.08
    •
  • 13:48
    • Комбаров уже не уверен в правильности возобновления сезона в РПЛ
  • 13:33
    • Семин не собирается смотреть интервью Кикнадзе
  • 12:38
    • Видаль заявил о желании остаться в «Барселоне»
    Килиан Мбаппе Футбол Почему коронавирус заморозит переходы топ-футболистовМировой трансферный рынок изменится в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса 20/05/2020 в 13:340
  • 12:03
    • Экс-игрок «Рубина» получил тяжелую травму
  • 11:17
    • Тер Cтеген близок к продлению контракта с «Барселоной»
  • 11:02
    • «Монако» летом готов расстаться с 30 футболистами
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Викингур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.77
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.56
  • Прогноз на матч Дармштадт 98 — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Ганновер
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Небитчи — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие