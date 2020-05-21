Экс-игрок сборной Нидерландов возглавил клуб MLS

Бывший защитник сборной Нидерландоввозглавил американский клуб «Цинциннати», сообщает De Telegraaf.

Соглашение рассчитано на полтора года и содержит пункт о возможном продлении еще на год.

Помощником нового наставника «Цинциннати» станет его бывший ассистент Саид Баккати, который после увольнения Стама продлил контракт с «Фейеноордом» и помогал Дику Адвокату.

До паузы американские клубы успели сыграть два тура. «Цинциннати» уступил в обоих матчах и на текущий момент занимает 24-е место в турнирной таблице MLS.

До отъезда за океан Стам тренировал «Зволле», молодежную команду «Аякса», «Рединг» и «Фейеноорд». 0