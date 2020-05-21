Тедеско вернулся в «Спартак», Шюррле — нет

Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, информирует «Спорт-Экспресс».

Среди вернувшихся не оказалось только полузащитника Андре Шюррле, которого «красно-белые» решили не выкупать у «Боруссии».

«Спартак» будет доигрывать сезон без немца, который находится у себя на родине.

Также «Спартак» прошел тестирование на коронавирус, результаты которого будут объявлены позднее.

Столицу на время периода самоизоляции покидали главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Влад Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малькольм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и форвард Йордан Ларссон.

Айртон, Лоренсо Мельгарехо и Эсекиэль Понсе оставались в России. 0