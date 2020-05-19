КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриВсе еще непобедимы. О том, как Анри вытащил «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» в 2004-м
  • 20:09
    • Московские клубы РПЛ просят отложить начало тренировок — СМИ
  • 19:55
    • Сезон в валлийской Премьер-лиге завершен досрочно
  • 19:20
    • Шесть человек из трех клубов АПЛ заразились коронавирусом
  • 15:19
    • Медведев: Мы продлеваем контракт с Кокориным до конца конца июля
  • 12:54
    • «Химки» могут не пройти лицензирование в РПЛ
    Все новости спорта

    Московские клубы РПЛ просят отложить начало тренировок — СМИ

    Футбол РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Локомотив Динамо ЦСКА Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московские «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» готовят официальное обращение в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок для команд РПЛ.

    Игроки «Динамо» Москва
    Игроки «Динамо» Москва

    Московские клубы не хотят возобновлять тренировочный процесс до 1 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Данное желание объясняется тем, что до 31 мая включительно в Москве действуют самые серьезные из всех регионов РФ карантинные меры, тогда как в ряде других субъектов федерации они уже смягчены. По мнению столичных клубов, это неравные условия.

  • Источник: Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус
  • Читайте по теме

    • Напомним, что в РПЛ выявлены пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов, четыре из них — в московских клубах. Положительные тесты сдали нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, защитник «Рубина» Константин Плиев и трое игроков «Динамо» — защитник Роман Евгеньев и двое неназванных. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?
  • 17/05/2020 в 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Пайде» — «Тулевик»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Пайде» разгромить удобного соперника?
  • «Пайде» — «Тулевик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Калью» продолжит побеждать?
  • «Курессааре» — «Калью». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Дейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентовМюнхенская команда одержала победу над «Унионом» Вчера в 15:260
  • 19:35
    • ЦСКА заключил новый контракт со Светлаковым
  • 15:33
    • «Ювентус» отказал «Барселоне» в трансфере Де Лигта
  • 14:55
    • «Интер» организует «Кубок Солидарности» в 2021 году
    Роналдо на чемпионате мира 1998 Футбол Скромняги придушили королей. На ЧМ-1998 Бразилии пришлось выгрызать путевку в 1/2Несмотря на осторожное возвращение клубного футбола, международные игры еще придется подождать, а пока отправимся ненадолго в путешествие во Францию 1998-го года Вчера в 18:100
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Динамо» Брест победное шествие БАТЭ?
  • 2.86
    •
  • 16:49
    • Кабальеро продлит контракт с «Челси»
  • 16:17
    • Игуаин может перебраться в «Ди Си Юнайтед»
  • 15:09
    • «Хетафе» заплатит «Барселоне» за Кукурелью 6 млн евро
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной арены Футбол Возвращение Бундеслиги. Что мы узнали?Каким выдалось возвращение топ-футбола? Вчера в 05:240
  • 14:44
    • Хуммельс: Матчи без фанатов — это очень грустно
  • 13:35
    • Сане не продлит контракт с «Манчестер Сити»
  • 12:23
    • Бомбардир «РБ Лейпциг» готов перейти в «Интер»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уйпешт — Пакш
  • Футбол
  • Завтра в 15:01
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Таллинна Калев — Нарва
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 20 мая
  • Завтра в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие