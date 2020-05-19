Московские клубы РПЛ просят отложить начало тренировок — СМИ

Московскиеготовят официальное обращение в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок для команд РПЛ.

Московские клубы не хотят возобновлять тренировочный процесс до 1 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

Данное желание объясняется тем, что до 31 мая включительно в Москве действуют самые серьезные из всех регионов РФ карантинные меры, тогда как в ряде других субъектов федерации они уже смягчены. По мнению столичных клубов, это неравные условия.

Напомним, что в РПЛ выявлены пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов, четыре из них — в московских клубах. Положительные тесты сдали нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, защитник «Рубина» Константин Плиев и трое игроков «Динамо» — защитник Роман Евгеньев и двое неназванных. 0