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    Липпи сравнил Месси и Роналду

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    Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси и Криштиану Роналду
    Лионель Месси и Криштиану Роналду

    «Не стоит говорить, что Месси выиграл только одну Лигу чемпионов за последние пять лет. Мы должны взглянуть на это с другой точки зрения, он выиграл четыре за 15 лет.

    Для меня Месси вместе с Криштиану Роналду находятся на одном уровне за последние 20 лет. Как и Марадона и Пеле, нельзя сказать, что один был лучше другого.

    Зинедин Зидан был лучшим игроком, которого я тренировал. У него было большое игровое качество и много интеллекта», — приводит слова специалиста SER Catalunya. 0

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