Липпи сравнил Месси и Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду
globallookpress.com
«Не стоит говорить, что Месси выиграл только одну Лигу чемпионов за последние пять лет. Мы должны взглянуть на это с другой точки зрения, он выиграл четыре за 15 лет.
Для меня Месси вместе с Криштиану Роналду находятся на одном уровне за последние 20 лет. Как и Марадона и Пеле, нельзя сказать, что один был лучше другого.
Зинедин Зидан был лучшим игроком, которого я тренировал. У него было большое игровое качество и много интеллекта», — приводит слова специалиста SER Catalunya. 0