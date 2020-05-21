Липпи сравнил Месси и Роналду

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи сравнил нападающего «Ювентуса»и лидера «Барселоны»

«Не стоит говорить, что Месси выиграл только одну Лигу чемпионов за последние пять лет. Мы должны взглянуть на это с другой точки зрения, он выиграл четыре за 15 лет.

Для меня Месси вместе с Криштиану Роналду находятся на одном уровне за последние 20 лет. Как и Марадона и Пеле, нельзя сказать, что один был лучше другого.

Зинедин Зидан был лучшим игроком, которого я тренировал. У него было большое игровое качество и много интеллекта», — приводит слова специалиста SER Catalunya. 0