Второй по силе дивизион чемпионата Франции (Лига 2) в следующем сезоне будет расширен с 20 до 22 команд, сообщается на официальном сайте LFP.

В следующем сезоне в Лиге 2 будет выступать 22 команды globallookpress.com 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Основываясь на электронном голосовании руководства Лиги, «Ле-Ман» и «Орлеан» сохранили свою принадлежность к Лиге 2, а «По» и «Дюнкерк» поднимутся из Национальной лиги.

Напомним, в конце апреля было объявлено о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2, чемпионом Франции был признан «Пари Сен-Жермен». Из высшей лиги во вторую вылетели две команды — «Амьен» и «Тулуза», повышение в классе получили «Лорьян» и «Ланс».

Однако, «Амьен» через суд пытается сохранить место в элите и требует расширить Лигу 1 до 22 команд. 0