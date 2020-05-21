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    В следующем сезоне в Лиге 2 будет выступать 22 команды

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Франции
    Второй по силе дивизион чемпионата Франции (Лига 2) в следующем сезоне будет расширен с 20 до 22 команд, сообщается на официальном сайте LFP.

    В следующем сезоне в Лиге 2 будет выступать 22 команды
    В следующем сезоне в Лиге 2 будет выступать 22 команды

    Основываясь на электронном голосовании руководства Лиги, «Ле-Ман» и «Орлеан» сохранили свою принадлежность к Лиге 2, а «По» и «Дюнкерк» поднимутся из Национальной лиги.

    Напомним, в конце апреля было объявлено о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2, чемпионом Франции был признан «Пари Сен-Жермен». Из высшей лиги во вторую вылетели две команды — «Амьен» и «Тулуза», повышение в классе получили «Лорьян» и «Ланс».

    Однако, «Амьен» через суд пытается сохранить место в элите и требует расширить Лигу 1 до 22 команд. 0

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