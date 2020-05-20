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    Давид Сильва объявил об уходе из «Ман Сити» по окончании сезона

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    Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Давид Сильва объявил об уходе из клуба после окончания этого сезона.

    Давид Сильва в матче Кубка лиги с «Астон Виллой»
    Давид Сильва в матче Кубка лиги с «Астон Виллой»

    «Я провел здесь 10 лет и добился, чего хотел. Цикл подходит к своему концу, но этот клуб навсегда останется в моей памяти.

    С самого первого дня люди проявили ко мне невероятное отношение. Здесь тебя по-настоящему уважают, люди отдают тебе должное. Теперь моей семье и мне нужен новый вызов», — приводит слова испанца The Mirror.

    В 424 матчах за команду Сильва отдал 137 голевых передач и забил 74 мяча.

    Не исключается, что Сильва переедет в США и присоединится к «Интеру» Майами Дэвида Бекхэма. 0

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