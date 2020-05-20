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    Нойер о продлении контракта: «Бавария — мой дом»

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом, срок которого составит три года.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    «В течение нескольких недель после объявления паузы я не хотел принимать решение, потому что не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли она вообще. Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Чувствую себя очень комфортно в "Баварии", это мой дом. Этот клуб — один из лучших в Европе», — приводит слова голкипера официальный сайт «мюнхенцев».

    Напомним, что Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году. 0

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