Нойер о продлении контракта: «Бавария — мой дом»

Вратарьподелился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом, срок которого составит три года.

«В течение нескольких недель после объявления паузы я не хотел принимать решение, потому что не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли она вообще. Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Чувствую себя очень комфортно в "Баварии", это мой дом. Этот клуб — один из лучших в Европе», — приводит слова голкипера официальный сайт «мюнхенцев».

Напомним, что Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году. 0