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    В июле Турция вернет болельщиков на стадионы

    Футбол Коронавирус в спорте
    Corriere dello Sport сообщает о том, что правительство Турции готово вернуть болельщиков на стадионы уже в июле. Такую информацию озвучил Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир.

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    «Наша цель — доиграть чемпионат, иначе будет много вопросов, — цитирует Оздемира. Мы хотим завершить турнир на футбольных полях. Во время подготовки к возобновлению матчей будут часто проводить тестирование на коронавирус. Если будут выявлены случаи заражения, инфицированные COVID-19 отправятся на карантин, а чемпионат продолжится.

    Есть страны, ситуация в которых хуже, чем у нас. Сначала будем играть при пустых трибунах, но если все пойдет хорошо, возможно, уже июльские матчи мы проведем со зрителями», — приводит слова функционера Corriere dello Sport. 0

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