В июле Турция вернет болельщиков на стадионы

Corriere dello Sport сообщает о том, что правительство Турции готово вернуть болельщиков на стадионы уже в июле. Такую информацию озвучил Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир.

«Наша цель — доиграть чемпионат, иначе будет много вопросов, — цитирует Оздемира. Мы хотим завершить турнир на футбольных полях. Во время подготовки к возобновлению матчей будут часто проводить тестирование на коронавирус. Если будут выявлены случаи заражения, инфицированные COVID-19 отправятся на карантин, а чемпионат продолжится.

Есть страны, ситуация в которых хуже, чем у нас. Сначала будем играть при пустых трибунах, но если все пойдет хорошо, возможно, уже июльские матчи мы проведем со зрителями», — приводит слова функционера Corriere dello Sport. 0