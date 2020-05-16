Реднапп планирует приобрести английский футбольный клуб

Экс-наставникзаявил, что хочет купить английский футбольный клуб.

«Когда мы выйдем из всего этого (пандемии коронавируса), я бы хотел купить футбольный клуб. Это мои амбиции. Речь идет о команде первой или второй лиги.

Но клуб с потенциалом. Работаем с небольшим бюджетом. Нужен будет тренер, который знает лигу», — написал Реднапп в подкасте экс-игрока сборной Англии Питера Крауча.

Последним клубом Реднаппа был «Бирмингем Сити», который он покинул в сентябре 2017 года. Также он тренировал «Борнмут», «Вест Хэм», «Портсмут», «Саутгемптон», КПР и сборную Иордании. 0