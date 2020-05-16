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    Реднапп планирует приобрести английский футбольный клуб

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    Экс-наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил, что хочет купить английский футбольный клуб.

    Гарри Реднапп
    Гарри Реднапп

    «Когда мы выйдем из всего этого (пандемии коронавируса), я бы хотел купить футбольный клуб. Это мои амбиции. Речь идет о команде первой или второй лиги.

    Но клуб с потенциалом. Работаем с небольшим бюджетом. Нужен будет тренер, который знает лигу», — написал Реднапп в подкасте экс-игрока сборной Англии Питера Крауча.

    Последним клубом Реднаппа был «Бирмингем Сити», который он покинул в сентябре 2017 года. Также он тренировал «Борнмут», «Вест Хэм», «Портсмут», «Саутгемптон», КПР и сборную Иордании. 0

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