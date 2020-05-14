Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня

Возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона английской Премьер-лиги может быть перенесено как минимум на 19 июня.

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«У нас сейчас первый этап подготовки — тренировки в маленьких группах без контакта. Мы посмотрим, как все будет продвигаться, не будет ли проблем с инфекцией. Затем нам нужно будет подождать разрешение Премьер-лиги приступить ко второму этапу.

И если все будет по плану, тогда возобновить полноценные тренировки. Но мы волнуемся, насколько длинным будет период перед возобновлением тренировок», — цитирует неназванного тренера The Times.

Напомним, в 11 мая правительство Великобритании разрешило с 1 июня проводить в стране спортивные мероприятия без зрителей. Ранее рестарт АПЛ планировался на 12 июня. 0